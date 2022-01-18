Тюмень, 18 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Тюменской области эпидемиологи не рекомендуют проводить крещенские купания в трёх водоёмах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

serzgej58 Крещенские купания

Плохие результаты по микробиологическим показателям выявлены в реке Исеть возле села Слобода-Бешкиль, в реке Ишим возле села Ильинка, а также в реке Вагай в селе Аромашево.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области направлены письма в администрации указанных сёл «о недопущении использования данных водоёмов в рекреационных целях в период традиционных крещенских купаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в дни крещенских купаний 18 и 19 января ряд парковок будет работать в бесплатно.