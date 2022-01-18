Кабул, 18 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Афганистане произошло землетрясение. По данным источников, сейсмическое явление 17 января потрясло центральную часть города Герат.

Zeml.info Землетрясение

Отмечается, что землетрясение было слабым, но в некоторых зданиях вылетели дверные и оконные стекла. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По данным Сейсмологической службы США (USGS), эпицентр располагался в уезде Кадис провинции Бадгис. Магнитуда землетрясения составила 4,9, а глубина — 10 км.

Местные чиновники в обеих провинциях не прокомментировали землетрясение, но сотрудники провинциальной больницы Герата заявили, что в медучреждение с травмами никто не обращался.

Стоит отметить, что некоторые жители Бадгиса также подтвердили факт землетрясения, но ничего не сообщали о жертвах и разрушениях.

В августе 2021 года землетрясение силой 4,5 балла потрясло части Герата и Бадгиса.