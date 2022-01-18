В ВС Южной Кореи выявили 24 случая заражения коронавирусом
Сеул, 18 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 24 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил и морской пехоты.
Известно, что 23 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1833.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3657.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4072 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 700 102.
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