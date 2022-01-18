Астана, 18 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Правительство Казахстана планирует в первом полугодии 2022 года ревакцинировать около 8 млн человек. Об этом 18 января сообщила в ходе заседания министр здравоохранения Ажар Гиният.

Вакцина

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«В настоящее время министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации QazVac, Sinopharm и Pfizer. Также до конца января будет поставлено 150 тысяч доз «Спутник Лайт», — сказала глава минздрава.

Она отметила, что в республике полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 8,8 млн человек, что составляет примерно 75% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 28,6% от общего числа тех, кого можно привить третий раз.

Стоит отметить, что в Казахстане после массовых беспорядков, прошедших в начале января, наблюдается резкий рост темпов распространения коронавируса.