Сочи, Краснодарский край, 18 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Традиционные Крещенские купания в ночь с 18 на 19 января отменены в Сочи из-за действующего штормового предупреждения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Admkrai.krasnodar.ru Шторм в Сочи

На территории курорта прогнозируется пятибалльный шторм, возможно поднятие уровня рек. В связи с этим власти решили отменить купания в открытых водоёмах.

«Убедительно просим горожан и гостей города воздержаться от Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах. Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду», — рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди.

Праздничные литургии и молебны пройдут 18 и 19 января во всех 37 православных храмах Сочи.