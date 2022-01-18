Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Руководители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили жителей своих регионов с Днем прорыва блокады Ленинграда. 79-летие этого исторического события, которого так ждали в блокадном городе, отмечается 18 января.

Экипаж бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Как напомнили в своем обращении губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Заксобрания Александр Бельский, 18 января 1943 года в ходе наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден город Шлиссельбург и южный берег Ладоги, а наступательная операция «Искра» ознаменовала коренной перелом в битве за Ленинград.

«Осажденный город получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода. Подвиг совершили строители и бойцы — всего за 17 дней, под артиллерийским огнем, в узкой полосе вдоль Ладоги была проложена железнодорожная ветка протяженностью 33 километра. Уже 7 февраля в Ленинград пришел первый состав с продовольствием. Люди верили — разгром врага неминуем, и город будет полностью освобожден от вражеского кольца», — говорится в обращении.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что «подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фронтов укрепил веру всех ленинградцев в неминуемый разгром врага, подарил им надежду на скорое окончательное снятие блокады, дал возможность наладить снабжение осажденного города и спасти многие тысячи жизней».

«Мы с благодарностью произносим имена героев операции «Искра» и склоняем головы в скорбном молчании в память о наших соотечественниках, чьи жизни унесла ленинградская блокада, кто погиб, сражаясь за Ленинград, за ленинградскую землю…», — добавил Дрозденко.

Руководители Петербурга и Ленобласти высказали слова благодарности всем ветеранам и блокадникам, ставшим примером мужества для последующих поколений.

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