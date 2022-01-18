Москва, 18 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии «Дагестан» заступил на боевое дежурство. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Structure.mil.ru Ракетный корабль «Дагестан»

«В бригаде надводных кораблей Каспийской флотилии в пункте базирования в Каспийске экипаж ракетного корабля «Дагестан» выполнил мероприятия по заступлению на боевое дежурство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж переведён на круглосуточный режим боевой службы и уже занял свои места на боевых постах. Также вооружение корабля приведено в готовность к немедленному применению после получения сигнала «Боевая тревога».

Читайте также: В новогоднюю ночь на боевое дежурство заступят более 600 военнослужащих КФл

Напомним, «Дагестан» — сторожевой корабль проекта 11 661 (шифр «Гепард»), построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Корабль несёт службу с 2012 года и является флагманским кораблём Каспийской флотилии. Это первый корабль российского ВМФ, вооружённый универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», способным применять несколько типов высокоточных ракет как по надводным, так и по береговым целям на дальностях до 300 км.