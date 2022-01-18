Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам января — октября 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 26,59 млрд долларов. Об этом 18 января сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, прирост по сравнению с тем же периодом 2020 года составил 29,5%, и почти 34% — по сравнению с десятью месяцами 2019 года.

«Москва является главным российским экспортёром несырьевых неэнергетических товаров, — рассказал Ефимов. — Так, по итогам января-октября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 17,5%. За этот период Москва поставила товары в 183 страны мира на сумму 26,59 млрд долларов, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года».

По его словам, число стран, куда поставляются московские товары, растёт ежегодно.

Основными импортёрами продукции являются Казахстан — 2,71 млрд долларов, Белоруссия — 2,59 млрд, США — 2,33 млрд, Германия — 1,46 млрд, Китай — 1,36 млрд. 88% поставок приходится на промышленную продукцию.