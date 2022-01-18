Крымск, Краснодарский край, 18 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Часть улиц города Крымска Краснодарского края остаются без электроэнергии из-за крупной аварии. Об этом 18 января в соцсетях сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«В г. Крымске из-за крупной аварии на ВЛ 10кв КП-2 часть улиц остаются без электроэнергии. Также есть поломки на линиях в поселениях. Специалисты — на местах, к восстановительным работам привлечены дополнительные бригады», — уточнил Лесь.

Глава района также сообщил, что части абонентов электроэнергию вернут в ближайшее время по резервной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые перебои с электроснабжением наблюдались 15−16 января в Элисте из-за непогоды.