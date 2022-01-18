Пермь, 18 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна и его подельника. Они признаны виновными в мошенничестве, сообщают СМИ.

Суд

Речь идет о фиктивном трудоустройстве на работу в региональную противопожарную службу. Фиктивный работник числился в штате и получал зарплату, но трудовых функций на деле не выполнял. Ущерб оценили в более чем 500 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Перми вынес наказание экс-министру в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, экс-чиновник оштрафован на 50 тыс. рублей и лишен классного чина действительного государственного советника II класса. Подельник приговорен к штрафу в 150 тыс. рублей. С обоих фигурантов взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, это не первое дело о мошенничестве экс-министра, рассмотрение в суде.