Москва, 18 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Спрос на жилье в Турции среди граждан России в ноябре—декабре прошлого года вырос более чем в два раза, в целом за 2021 год число сделок увеличилось на 75%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что всего российские граждане в 2021 году купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов. Это рекордный объем продаж по крайней мере с 2015 года, когда жители РФ купили в Турции 2 тыс. лотов жилой недвижимости.

Особенно активно граждане России покупали жилье в ноябре и декабре 2021 года (1,7 тыс. покупок). Это в 2,2 раза больше, чем за те же месяцы 2020 года. Именно в эти два месяца сильнее всего за год ослаб курс турецкой лиры.

Основными причинами роста спроса на жилье специалисты называют пандемию, из-за которой больше людей получили возможность работать удаленно, и отложенный спрос 2020-го, когда в некоторые месяцы въезд в страну был ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в 2021 году самым популярным направлением выездного туризма среди туристов из России стала Турция. Следом за Турцией идет Египет. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно прогнозу АТОР, перечисленные страны в 2021 году посетят свыше 7,5 млн туристов из России. Для сравнения, в 2019 году по этим же направлениям общее количество российских туристов составило 12,7 млн человек.

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