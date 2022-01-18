Москва, , 09:18 — REGNUM Законопроект, исключающий возможность проведения публичных слушаний в онлайн-режиме, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается исключить из федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» положения, предусматривающие возможность проведения публичных слушаний в онлайн-режиме.

«Открытая, очная, совместная форма проведения публичных слушаний позволяет жителям выработать общую позицию и максимально эффективно донести её до власти», — отмечают авторы инициативы.

Сейчас публичные слушания возможно провести на портале «Госуслуги».

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