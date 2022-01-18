Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 18 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура пресекла практику массового обмана потребителей Забайкалья региональным оператором «Олерон+». Подробности сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Мусор

Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению двух местных пенсионеров о неправомерном предъявлении им государственной пошлины по гражданским делам, инициированным региональным оператором по обращению с отходами — обществом с ограниченной ответственностью «Олерон+».

Установлено, что ООО «Олерон+» обратилось в мировой суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности за оказанные услуги. Вместе с тем в одном случае потребитель по жалобе отменил судебный приказ до его вступления в законную силу, а в другом случае заявление о вынесении судебного приказа от имени регионального оператора в суд не поступало вовсе.

Тем не менее общество потребовало взыскать с указанных граждан расходы по якобы правомерно уплаченной государственной пошлине за подачу судебных приказов в размере по 200 руб. с каждого.

Проведенный надзорным ведомством анализ показал, что ежемесячно суды в Забайкальском крае выносят около 12 тыс. судебных приказов о взыскании задолженности по заявлениям регионального оператора «Олерон+». При этом государственная пошлина предъявлялась потребителям к оплате по всему Забайкальскому краю еще до обращения в суд, что создало условия для случаев незаконного обогащения организации.

Прокуратура внесла генеральному директору общества представление и возбудила в отношении регионального оператора по обращению с отходами два дела об административном правонарушении по ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). Дела об административных правонарушениях находятся на стадии рассмотрения.

После вмешательства прокуратуры заявителям произведен перерасчет на сумму государственной пошлины. Кроме того, руководство организации предоставило в надзорный орган информацию о прекращении указанной порочной практики и о проведении перерасчета всем другим пострадавшим потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Забайкалья, которые не перестают жаловаться на некачественно вывозимой мусор, с 1 декабря 2021 года вынуждены платить за услугу больше.

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