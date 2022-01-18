Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM В Казахстане семьи сотрудников полиции, погибших во время массовых беспорядков, получат единовременную компенсацию. Об этом 18 января сообщил на заседании правительства глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Он рассказал, что от рук погромщиков погибли восемь сотрудников МВД. Их посмертно наградили Орденом Доблести. Также получили ранения и травмы — 2911 правоохранителей.

«Согласно закону, в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей его семье выплачивается компенсация в размере денежного содержания за пять лет, а также на погребение — за три месяца», — сказал Тургумбаев.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане после беспорядков нормализовалась. Из республики выводят миротворцев ОДКБ. За последние сутки в Россию из Казахстана прибыло 40 военно-транспортных самолётов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате уточнили число задержанных за преступления во время беспорядков