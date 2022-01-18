Якутск, , 09:37 — REGNUM Лучник Виктор Скрыбыкин из Якутии получил золотую медаль на параолимпийском чемпионате России. Спортсмену 26 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе минспорта республики.

Блочный лук Bill Hails

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Чемпионат проходил в городе Орёл. В финале Виктор Скрыбыкин соревновался с представителем Бурятии Баиром Шигаевым и победил в нелёгкой борьбе. Всего в соревнованиях участвовали 80 спортсменов со всей страны. Чемпионат по стрельбе из блочного лука проходил среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−13 марта 2022 года в Пекине (Китай) будут проходить зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.