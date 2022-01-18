Нур-Султан, , 09:10 — REGNUM Расследование в отношении четырех крупных сетей АЗС Казахстана проводится из-за высоких цен на дизельное топливо. Об этом 18 января сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин на заседании правительства страны.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС — ТОО «Гелиос», ТОО «Sinooil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «PetroRetail», — сказал он.

При этом ранее АЗРК начал расследование в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО «Казмунайгаз», ТОО Petrosun, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ», которых подозревают в злоупотреблении доминирующим положением и установления монопольно высоких цен при оптовой торговле сжиженным нефтяным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что последние события в Казахстане никак не отразились на активности российской госкорпорации «Росатом» в этой республике.