Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве продолжается тестирование вакцины для подростков «Спутник М». Исследование проходит на базе 10 поликлиник и двух детских больниц, сообщается на портале мэра столицы.

Прививка Pxhere.com

Первый компонент вакцины «Спутник М» получили более половины участников исследования — более 1500 подростков, более 1200 из них привиты — и первым, и вторым компонентов вакцины от коронавируса.

По словам главного педиатра департамента здравоохранения Москвы, главврача детской больницы им. Башляевой Исмаила Османова, у подростков не зафиксировано серьезных побочных реакций после прививки.

Врач добавил, что только в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте прививки.

ИА REGNUM ранее сообщало, третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» началась в Москве в ноябре 2021 года.

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