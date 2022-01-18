Вашингтон, , 09:08 — REGNUM В онлайн-магазине Steam набирает популярность игра Vampire Survivors, релиз которой в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) состоялся 17 декабря 2021 года. Об этом 18 января сообщает портал PCGamesN.

Игра

Стоимость Vampire Survivors в США составляет всего $3, а в России — 82 рубля. Разработчики позиционируют проект как «готическую казуальную игру в жанре хоррор с элементами rogue-lite». В ней геймеры сами перемещают персонажа, однако атакует он автоматически. У каждого героя есть свои начальные способности, позволяющие ему уничтожать сотни врагов.

Для справки: разработкой Vampire Survivors занимается студия Poncle. С момента выхода в ранний доступ игра получила около 3 тыс. «Крайне положительных» отзывов в Steam.

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