Москва, 18 января 2022, 09:06 — REGNUM Крещенские купания в проруби противопоказаны людям с заболеваниями сердца, при симптомах ОРВИ и во время острых инфекций, сообщил врач-инфекционист профессор Николай Малышев.
Самое главное, подчеркнул он, перед крещенскими купаниями нельзя употреблять спиртные напитки.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в 2022 году в России запланировано более трёх тысяч мест для организованных крещенский купаний. Ожидается, что в них примут участие более 1,3 миллиона человек.
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