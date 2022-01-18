Москва, 18 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Крещенские купания в проруби противопоказаны людям с заболеваниями сердца, при симптомах ОРВИ и во время острых инфекций, сообщил врач-инфекционист профессор Николай Малышев.

serzgej58 Крещенские купания

«Людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой не нужно участвовать в крещенских купаниях», — цитирует его РИА Новости.

Самое главное, подчеркнул он, перед крещенскими купаниями нельзя употреблять спиртные напитки.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в 2022 году в России запланировано более трёх тысяч мест для организованных крещенский купаний. Ожидается, что в них примут участие более 1,3 миллиона человек.

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