Уфа, , 09:10 — REGNUM В Уфе решили увеличить зарплату работникам, которые задействованы на уборке городских улиц. Об этом 18 января сообщает пресс-служба администрации города.

Уборка улиц Astrgorod.ru

Так, с 1 февраля 2022 года планируется ввести доплату за интенсивность труда водителям, трактористам, машинистам в размере 75% к тарифу, дорожным рабочим — 14%. При этом, премию трактористов, машинистов и водителей планируют увеличить с 70 до 100%, дорожных рабочих — с 60 до 100%.

«Рост зарплаты без учета переработок составит у водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом почти 40 процентов, у дорожных рабочих четвертого разряда — 25 процентов», — сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в городе остро ощущается нехватка кадров рабочих специальностей, рабочих, занятых уборкой автодорог, остановочных пунктов, тротуаров. Так, заполнение вакансий по машинистам, водителям и дорожным рабочим составляет 60% от штатной численности.

Согласно данным первого заместителя главы администрации Уфы Марата Гайфуллина, таким образом, зарплату водителей с учетом интенсивности удастся увеличить до 60 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время на балансе учреждений по благоустройству районов города стоит 522 единицы коммунальной техники, из них 339 со стопроцентным износом.

В 2022 году чиновники намерены закупить 88 единиц техники.