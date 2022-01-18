Варшава, , 09:05 — REGNUM Представители фонда «Центр изучения общественного мнения» провели в Польше опрос общественного мнения, чтобы выяснить, какой процент жителей страны ощущали себя счастливыми в 2021 году. Результаты исследования обнародованы на Polskie Radio.

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Так, счастливыми людьми в 2021 году себя считали 53% опрошенных. В качестве причин чаще всего называли себя удовлетворенность тем, что им что-то удалось осуществить, а также гордость за свои достижения.

37% опрошенных сообщили, что не могут себя назвать счастливыми в ушедшем году. Эта категория респондентов чаще всего жаловались на уныние и усталость, а также на апатию и беспомощность.

10% респондентов не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос.

Исследователи отмечают, что в худшем расположении духа в 2021 году чаще сообщали женщины, чем мужчины. Процент выше среднего также среди людей в возрасте 65 лет и старше, жителей крупных городов и респондентов с левыми политическими взглядами.

Исследование было проведено 12−13 января 2022 года. В нем приняли участие 1 180 взрослых жителей Польши.