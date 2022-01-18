Чита, , 09:04 — REGNUM Список контейнерных грузов, которые можно экспортировать в КНР, расширили. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возобновлена перевозка через железнодорожный пункт пропуска в Забайкальске древесины, угля, железной и неметаллической руды, бумаги и канцелярских товаров, стали и оборудования, продукции химической промышленности», — сказал Александр Ященко.

Он также напомнил о необходимости подать заявку перед выездом в КНР.

«Пока мы не преодолеем переходный период, когда на границе образуются очереди из транспортных средств, такая работа будет вестись в ежедневном режиме», — отметил Александр Ященко.

Как сообщало ИА REGNUM, работа грузового направления автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) на границе с Маньчжурией возобновилась после карантина по коронавирусу с 14 января.

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