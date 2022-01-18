Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве 18 января ожидается до пяти градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос».

Москва. Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда в сопровождении порывистого северного ветра станут поступать более холодные массы воздуха, что вернет температурный фон в климатическое русло», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, заряды снега пойдут на убыль, а в облаках появятся просветы. В столице будет облачно, вечером с прояснениями, снег и метель ожидаются в первой половине дня. Столбики термометров опустятся до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до семи градусов мороза. Ветер северный, порывистый.