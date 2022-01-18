Кабул, 18 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Афганистане произошло смертельное ДТП. Местные источники в Бадахшане сообщают, что в результате того, что автомобиль Toyota Corolla перевернулся, четыре человека погибли и трое получили ранения.

Paweł Kuźniar Плохие дороги

По данным источников, инцидент произошёл после полудня 17 января в местности Каре недалеко от административного центра провинции.

Моазеддин Ахмади, начальник отдела информации и культуры Бадахшана, сообщил газете «8 Собх», что авария произошла из-за разбитой дороги.

Необходимо отметить, что каждый год зимой жители Бадахшана сильно страдают из-за разрушения и блокирования дорог, ведущих в приграничные районы.