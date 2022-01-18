Саратов, , 09:03 — REGNUM В открытых водоемах Саратовской области в праздник Крещения Господня обустроят и осветят 26 иорданей. Об этом сообщает пресс-служба региональной епархии.

Крещение

В ночь с 18 на 19 января на реке Волге будут освящены иордани на месте переправы в поселке Затон и на новом пляже на набережной. Утром 19 января религиозное мероприятие запланировано близ сёл Пристанное и Усть-Курдюм.

Также будут освящены купели на речках и прудах. За безопасностью жителей будут следить сотрудники МЧС и МВД.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратовской области во время традиционных крещенских купаний окунулись в проруби 2983 человека.

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