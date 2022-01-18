Шамильский район, Дагестан, , 09:02 — REGNUM В Дагестане уличили в мошенничестве главу муниципального образования «Шамильский район». Его подозревают в незаконном присвоении земельного участка площадью 1300 кв. м. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке официального документа, сообщили 18 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

Факт мошенничества, о котором идет речь, был совершен еще в 2013 году. Как установило следствие, глава района обратился в местный отдел управления Росреестра с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный в селе Хебда Шамильского района. При этом он предоставил липовый документ о якобы имевшемся у него праве на землю для ведения личного подсобного хозяйства, возникшем у него вследствие получения наследства. Выписку из похозяйственной книги злоумышленник подделал.

На основании поддельного документа подозреваемому выдали свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок. Незаконным образом глава района присвоил землю, стоимость которой превышала 274 тыс. рублей, чем нанес муниципалитету существенный ущерб.

Читайте также: Главу района Дагестана заподозрили в незаконной раздаче земель