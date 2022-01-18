Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ намерены привести в порядок внешний облик улиц города. Архитектурно-художественная концепция была разработана подрядчиком из Санкт-Петербурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Улан-Удэ. Бурятия Администрация Улан-Удэ

Проект охватывает территорию двух участков — улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советской и участок в центре Улан-Удэ, включающий гостиницу «Бурятия» и торговый центр «Сибирь».

По словам начальника отдела городского дизайна мэрии Даши Анчирова, фасады домов на этих участках приведут в соответствие с концепцией до конца 2022 года.

«Работы по разработке и внедрению Концепций на других улицах продолжатся в 2022 году. В планах разработка и утверждение аналогичных Концепций по другим видовым магистральным улицам», — отметили в мэрии.