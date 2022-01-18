Буэнос-Айрес, 18 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес возглавит 18 января церемонию открытия Национального кластера возобновляемых источников энергии в Сан-Хуане, который будет производить технологии и услуги, непосредственно связанные с производством электроэнергии из экологически чистых источников. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Hevelsolar.com Солнечная электростанция

В первую очередь работа организации будет направлена на углубление развития ветровой и солнечной и водной электроэнергетики. Кластер объединит шесть провинций, развивающих получение энергии из альтернативных источников.

Правительство Сан-Хуана подчеркивает, что разработка и развитие альтернативного энергетического сектора является приоритетным и стратегически важным пунктом государственной политики провинции.

Первая в Южной Америке фотоэлектрическая (солнечная) установка была открыта в 2011 году в 30 километрах от Сан-Хосе, условия и поощрения для инвестиций в солнечную энергетику впервые были созданы именно там.