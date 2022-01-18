Астана, 18 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Казахстане за последние сутки выявили 9698 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 071 130 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 973 637 человек, в том числе 1142 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 86 017 носителей коронавируса, из которых в стационарах размещены 7388 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 087 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шестеро умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 11 524 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1712 человек. Скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19.