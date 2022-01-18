Мельбурн, Австралия, 18 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с австралийской теннисисткой Самантой Стосур.

Читайте также: Касаткина одержала победу в первом круге Australian Open