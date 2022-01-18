Москва, , 09:01 — REGNUM Гокорпорация «Росатом» хочет расширить свои полномочия и предлагает закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути (СМП). Как заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, основанием для такой позиции госкорпорации стала недавняя ситуация с возникновением ледовой пробки на Северном морском пути и застрявшими в ней судами.

Северный морской путь Atomic-energy.ru

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Лихачёв напомнил, что когда между «Росатомом» и министерством транспорта РФ шло разделение полномочий по управлению Северным морским путём, за Минтрансом закрепили администрацию СМП, которая и выдаёт разрешения на проход судов по этой трассе. Однако в госкорпорации уверены, что при работе на СМП необходимо создать систему одного окна.

«Нужно точно понимать достоверность указанного ледового класса для конкретного судна, которое зашло на СМП. И в любое время дня и ночи знать его местонахождение, дальнейшие планы и проблемы в случае их возникновения», — цитируют «Ведомости» Лихачёва.

По сути, речь идёт о передаче «Росатому» функций ФГУП «Администрация СМП», сегодня подчиняющегося Минтрансу. Гендиректор «Росатома» добавил, что на совещании с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым была достигнута договорённость провести в феврале-марте большую сессию по перераспределению обязанностей на Северном морском пути, чтобы «расставить все точки над i».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути.

При проработке вопроса правительство должно обратить внимание на «развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года».