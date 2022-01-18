Калуга, 18 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На водоёмах Калужской области для крещенских купаний в ночь с 18 по 19 января подготовлено 49 иорданей и прорубей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Kaluga-gov.ru Освящение воды в иордани

В оборудованных для купания местах будут дежурить медики, спасатели, представители органов местного самоуправления. Для соблюдения правопорядка будут задействоваться сотрудники органов внутренних дел.

По информации межрегионального управления № 8 ФМБА России, по результатам анализов вода в реке Протве у лодочной станции Обнинска не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Купаться там, а также запасать для питья и гигиенических процедур в период крещенских купаний не рекомендуется.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в 2022 году РПЦ рекомендует не совершать крещенских купаний. Об этом 15 января заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.