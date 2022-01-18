Джакарта, , 08:59 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты направило материально-техническую помощь для ликвидации последствий землетрясения в провинции Бантен, сообщает Detik.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

Власти Джакарты отправили 9 грузовиков с материально-технической помощью и 75 человек для оказания помощи жителям провинции Бантен.

Провинция Бантен получила матрасы, продукты питания, палатки и другое оборудование, необходимое жителям после землетрясения.

Кроме того, на месте землетрясения разместят группу быстрого реагирования, в том числе машина скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии отметило, что 2499 домов пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7.

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