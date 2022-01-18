Страсбург, Франция, , 08:59 — REGNUM Европейский союз ведет диалог по разным вопросам с Россией и намерен его продолжать. Об этом 18 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в ходе своего выступления на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кончено, надо (вести диалог — ред.), и мы это делаем», — сказал он.

Кроме того, глава дипломатии ЕС напомнил, что в настоящее время в Москве находится глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман, а в скором времени в Россию направится министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Политический директор (европейской внешнеполитической службы — ред.) Энрике Мора находится в Москве, не конкретно для переговоров по этому вопросу (архитектуре безопасности — ред.), но у нас много тем для обсуждения с Россией на регулярной основе. Кончено, нам следует продолжать диалог с Россией», — также уточнил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января посол ЕС в России Маркус Эдерер рассказал, что в настоящее время Москва и Брюссель ведут обсуждение вопросов безопасности и в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств.