Абу-Даби, , 08:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 17 января телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 25-минутного разговора глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы.

Известно, что телефонные переговоры состоялись вместо запланированной личной встречи, которая была отменена из-за «непредвиденного дела государственного значения» со стороны ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки беспилотника погибли три человека, а в международном аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар.

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Мун Чжэ Ин осудил нападение на мирных жителей, а также выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу угроз миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Отметим, что 18 января глава Южной Кореи отправится с визитом в Саудовскую Аравию. Он встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, примет участие в бизнес-форуме и проведет встречу с главой государственной нефтяной компании SaudiAramco Ясиром аль-Румайяном.

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