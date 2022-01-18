Абу-Даби, 18 января 2022, 08:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 17 января телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 25-минутного разговора глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы.

Известно, что телефонные переговоры состоялись вместо запланированной личной встречи, которая была отменена из-за «непредвиденного дела государственного значения» со стороны ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки беспилотника погибли три человека, а в международном аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар.

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Мун Чжэ Ин осудил нападение на мирных жителей, а также выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу угроз миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Отметим, что 18 января глава Южной Кореи отправится с визитом в Саудовскую Аравию. Он встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, примет участие в бизнес-форуме и проведет встречу с главой государственной нефтяной компании SaudiAramco Ясиром аль-Румайяном.

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