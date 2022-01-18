Якутск, , 09:02 — REGNUM Жители Якутии стали чаще звонить в колл-центры поликлиник. Об этом рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в оперативном штабе региона.

Колл-центр Министерства просвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому Edu.gov.ru

По её словам, с сегодняшнего дня все поликлиники Якутска переведут на единую линию по номеру 122. Колл-центр будет специализироваться на приёме звонков по вопросам коронавирусной инфекции.

«Сегодня в тестовом режиме все поликлиники будут переходить на номер 122», — сказала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии. 13 января в регионе выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».