Якутск, 18 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Жители Якутии стали чаще звонить в кол-центры поликлиник. Об этом рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в оперативном штабе региона.

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По её словам, с сегодняшнего дня все поликлиники Якутска переведут на единую линию по номеру 122. Кол-центр будет специализироваться на приёме звонков по вопросам коронавирусной инфекции.

«Сегодня в тестовом режиме все поликлиники будут переходить на номер 122», — сказала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей. Таких высоких показателей по ежедневному количеству заболевших в республике не было ни разу за всё время пандемии. 13 января в регионе выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».