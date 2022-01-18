Кемерово, 18 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Минпромторг Кемеровской области направил запросы в торговые сети для выяснения причин повышения цен на отдельные продовольственные товары. Об этом заявили в министерстве после вопросов кузбассовцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«По информации сетей, рост розничной цены происходит из-за роста закупочной цены. Наценка торговых сетей не увеличивалась и в среднем составляет до 15%», — сообщили в минпромторге.

Отмечается, что по итогам ряда совещаний с ФАС России проработаны дополнительные механизмы, направленные на добровольное ограничение размера наценок на социально значимые товары.

«В связи с этим, торговые сети планируют установить добровольное ограничение наценки на данный перечень товаров. Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом её минимальный размер не ограничен. Предполагается, что ограничение будет установлено на примерно 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе, вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие», — подчеркнули в министерстве.