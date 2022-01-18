Тбилиси, 18 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Грузии начала работать программа субсидирования социально незащищенных граждан в связи с подорожанием электроэнергии в стране. Об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Новый проект отличается от других тем, что финансирование увеличенного тарифа будет происходит в течение всего года», — сказал Нармания.

Он отметил, что на программу планируется выделить десятки миллионов лари. Под неё попадёт около 1 млн человек из 3,7 млн жителей страны. Но для того, чтобы получить субсидию, абонентам необходимо ограничить потребление электроэнергии до 200 кВт⋅ч в месяц.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 января выросла стоимость электроэнергии. В зависимости от тарифных планов рост цен составил от 15% до 24%. 17 января возле здания GNERC в Тбилиси в связи с этим прошла акция протеста.