Чита, , 08:53 — REGNUM В Забайкалье по итогам 2021 года увеличилась выявляемость незаконных рубок лесных насаждений. Подробности сегодня, 18 января, со ссылкой на слова министра природных ресурсов Забайкальского края Сергея Немкова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесоруб

«Благодаря совместной работе с правоохранительными органами в 2021 году выявлено 849 случаев незаконной рубки, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем незаконно заготовленной древесины составил 28,6 кубических метров, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Вред, причиненный лесному фонду, составил 167,9 миллионов рублей — снижение на 42%.[…] В связи с проведенными масштабными мероприятиями удалось повысить выявляемость незаконных рубок, снизить объем незаконно заготовленной древесины и вреда причинённого лесному фонду», — пояснил чиновник.

В 2021 году в суды направлено 186 уголовных дел o незаконных рубках. К уголовной ответственности в совершении таких преступлений привлечено 210 забайкальцев, пресечена деятельность трех организационных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в забайкальских лесах по итогам 140 рейдовых мероприятий, проведённых только с 23−29 августа 2021 года выявили 11 фактов несанкционированной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил более 217 кубометров.

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