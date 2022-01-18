Биробиджан, , 08:58 — REGNUM На безвозмездно выданных в Еврейской АО больших участках земли люди строят дома и базы отдыха, ведут сельское хозяйство. С 2016 года в регионе раздали в аренду 108 дальневосточных гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 января в пресс-службе правительства автономии.

Гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Хабаровском крае более 400 ДВ-гектаров уже оформлены в собственность

В собственность оформлены 37 участков, большинство из них находятся в Октябрьском районе ЕАО. Ещё 217 дальневосточных гектаров, подготовленных к раздаче, пока свободны.

«Жители Еврейской автономной области активно используют полученные земельные участки. Для многих получателей «дальневосточного гектара» участок земли стал возможностью создать новый или развить существующий бизнес-проект», — подчеркнули в правительстве региона.

Там также напомнили о том, что арендаторам и собственникам такой земли доступны более 20 различных мер поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае по программе «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование на пять лет передано уже 11 200 земельных участков, более 400 из них оформлены в собственность.