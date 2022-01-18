Мельбурн, Австралия, , 08:50 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Швейцарии Стефани Фёгель в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Дарья Касаткина robbiesaurus

Касаткина пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и 2 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

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