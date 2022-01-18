Тихуана, Мексика, 18 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На пороге собственного дома в Тихуане был застрелен мексиканский журналист Маргарито Мартинес. Об этом 18 января сообщает издание Cadena Noticias, на которое он работал.

Убийство

«Маргарито Мартинес Эскивель, репортер полицейской хроники из Тихуаны, был застрелен сегодня утром, когда выходил из дома», — говорится в сообщении со ссылкой на супругу погибшего.

Также указывается, что в настоящее время правоохранители проводят расследование убийства репортера, однако официальной позиции по убийству журналиста еще нет.

При этом Мартинес был автором и фотографом местных и международных изданий, и специализировался на теме региональной преступности.

Отметим, в 2021 году на территории Мексики были убиты семеро журналистов, что является наиболее высокими таким показателем в мире.