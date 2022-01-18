Уфа, , 08:59 — REGNUM 29,3 млрд рублей составляет объём дорожного фонда Башкирии в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство дороги Adm.rkursk.ru

Сообщается, что значительные средства намерены направить на возведение путепровода в посёлке Зинино Октябрьского района Уфы, на капремонт автотрассы Аскино-Куганак в Аскинском районе, на реконструкцию в Уфе улицы Рабкоров и автотрассы Бирск-Тастуба-Сатка в Дуванском и Караидельском районах.

Помимо этого, в Башкирии подготовили заявки на выделение инфраструктурных кредитов для модернизации транспортной инфраструктуры к 450-летию Уфы, которое намерены отметить в 2024 году. В 2022 году в республике намерены начать строительство регионального участка скоростной трассы М-12 Москва-Казань, общая протяжённостью автодороги, проходящей по Башкирии, составит около 200 км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на содержание и ремонт дорог в 2021 году в Башкирии было направлено 28,5 млрд рублей. В результате было построено и реконструировано 30 км трасс. Помимо этого, было отремонтировано свыше 1,3 тысячи км автодорог, включая 349 км подъездных путей к населённым пунктам.