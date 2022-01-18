Чита, , 08:47 — REGNUM Федеральное финансирование Забайкальского края в области лесных отношений в 2021 году составило более 1, 414 миллиарда рублей. По этому показателю Забайкалье занимает первое место среди других регионов ДФО. За счет финансирования удалось повысить лесовосстановление, снизить число лесных пожаров и незаконного оборота древесины. Об этом в ходе публичного отчета 18 января доложил министр природных ресурсов региона Сергей Немков. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Грибы в лесу Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«По результатам проделанной работы с федеральными органами исполнительной власти удалось увеличить финансирование в области лесных отношений почти в два раза по сравнению с 2018 годом, на 10% по сравнению с 2020 годом и на 29% по сравнению с 2021 годом», — сказал Сергей Немков.

Он отметил, что на территории Забайкалья реализуется проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

В 2021 году работы по лесовосстановлению выполнены на площади 23 613 гектаров. В 2022 году планируется удвоить объем лесовосстановительных работ.

По словам министра, за счет увеличения финансирования удалось снизить площадь лесных пожаров в 18 раз. Всего за пожароопасный сезон 2021 года на территории лесного фонда Забайкалья зарегистрировано 253 лесных пожара на общей площади 19,2 тысячи гектаров. В сравнении с 2020 годом количество пожаров уменьшилось в 3,5 раза.

Кроме того, в результате совместной работы минприроды с правоохранительными органами в 2021 году выявлено 849 случаев незаконной рубки, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем незаконно заготовленной древесины составил 28,6 тысячи кубических метров, что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, из более чем семи миллиардов рублей, которые правительство РФ выделяет регионам на экологию и ликвидацию свалок, более 4,8 миллиарда рублей предназначены на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ в Забайкальском крае, а также Кемеровской, Челябинской и Вологодской областях.

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