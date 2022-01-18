Лима, , 09:07 — REGNUM Министр внутренних дел Перу Авелино Гильен объявил 17 января на пресс-конференции, что предложит Совету министров объявить чрезвычайное положение в Лиме, как только получит техническое заключение Национальной полиции. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистки о том, намеревается ли власть ввести чрезвычайное положение в отдельных районах Лимы, где в последние дни был зафиксирован аномально высокий уровень преступности. Гильен ответил, что обсуждение в Совете министров по данному вопросу начнётся «как можно скорее».

Пресс-конференция была посвящена представлению результатов операции «Воздействие», проведённой полицией Лимы с целью нейтрализации и борьбы с организованной преступностью в её различных формах.

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