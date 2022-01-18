Лима, 18 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Перу Авелино Гильен объявил 17 января на пресс-конференции, что предложит Совету министров объявить чрезвычайное положение в Лиме, как только получит техническое заключение Национальной полиции. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистки о том, намеревается ли власть ввести чрезвычайное положение в отдельных районах Лимы, где в последние дни был зафиксирован аномально высокий уровень преступности. Гильен ответил, что обсуждение в Совете министров по данному вопросу начнётся «как можно скорее».

Пресс-конференция была посвящена представлению результатов операции «Воздействие», проведённой полицией Лимы с целью нейтрализации и борьбы с организованной преступностью в её различных формах.