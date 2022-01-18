Новокузнецк, Кемеровская область, 18 января 2022, 08:47 — REGNUM В Новокузнецке суд приостановил работу торгового центра. Причина — нарушение требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
«В день поступления исполнительного документа судебные приставы выехали на совершение исполнительных действий. Собственник здания был предупреждён об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения», — уточнили в ведомстве.
Уточняется, что работа ТЦ приостановлена до устранения нарушений.