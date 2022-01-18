Новокузнецк, Кемеровская область, 18 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке суд приостановил работу торгового центра. Причина — нарушение требований законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

«В день поступления исполнительного документа судебные приставы выехали на совершение исполнительных действий. Собственник здания был предупреждён об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что работа ТЦ приостановлена до устранения нарушений.